Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
Больница на Харьковщине два года получала миллионы, хотя не работала
Фото: ГБР
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Харькова и двух его сообщников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Экс-правохранителя и одного из сообщников обвиняют в незаконной переправке лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Еще одному фигуранту дополнительно инкриминировано оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, дельцы организовали схему незаконной переправки мужа в Молдову, свои услуги оценили в 14 тысяч долларов. Клиента везли из Харькова в Винницу, где он должен был перевести основную сумму – 12 тысяч долларов – на криптокошелек.

Чтобы избежать проверок на блокпостах, мужчину заставляли выходить из машины и обходить их пешком, после чего поездка продолжалась. Сообщников задержали одновременно в Харькове и Виннице при передаче денег в пункте обмена валют.

