Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция

Фото: BaliPost

Гражданин Украины Игорь Комаров поздно вечером 15 февраля был похищен во время поездки с друзьями на мотоциклах в районе Джимбарана на юге острова Бали

Об этом пишет индонезийское издание Bali Post, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, на месте исчезновения были найдены личные вещи Комарова – мобильный телефон, сумка и кошелек, изъятые как вещественные доказательства.

Заявление об исчезновении подал друг потерпевшего, который рассказал о ходе событий в тот вечер.

Инцидент произошел около 22:30 в районе поселка Джимбаран, расположенного на юге острова Бали. Игорь Комаров вместе с двумя друзьями тренировались в езде на мотоциклах по неровной местности.

По словам заявителя, он на время вырвался вперед, а когда обернулся – его товарищей уже не было. Вернувшись к месту старта, мужчина обнаружил только личные вещи пропавшего.

По предварительной версии следствия, на мужчин могла напасть организованная группа лиц.

Полиция проверяет обстоятельства похищения и подлинность видеозаписи, на которой, вероятно после похищения, мужчина заявляет о физическом насилии и просит о выкупе.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов. По сообщениям, одному из заложников якобы удалось скрыться, а другого содержат и применяют физическое насилие.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра. По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей.

Впоследствии Глагола отметил, что история о похищении двух украинцев на Бали вызывает ряд вопросов. По его словам, ни украинские правоохранительные органы, ни местные индонезийские медиа не сообщали об инциденте, который нетипичен для происшествия такого масштаба.

Открытые источники также не содержали никаких публикаций о требовании выкупа в 10 миллионов долларов или спецоперации полиции Бали.

Глагола предположил, что событие могло быть "информационной постановкой", а его распространение связало с активностью в соцсетях девушки одного из фигурантов. По его словам, в цифровую эпоху громкие скандалы часто используются для увеличения аудитории и создания вирусного эффекта.