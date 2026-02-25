11:32  25 февраля
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
08:55  25 февраля
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 13:36

Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция

25 февраля 2026, 13:36
Читайте також українською мовою
Фото: BaliPost
Читайте також
українською мовою

Гражданин Украины Игорь Комаров поздно вечером 15 февраля был похищен во время поездки с друзьями на мотоциклах в районе Джимбарана на юге острова Бали

Об этом пишет индонезийское издание Bali Post, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, на месте исчезновения были найдены личные вещи Комарова – мобильный телефон, сумка и кошелек, изъятые как вещественные доказательства.

Заявление об исчезновении подал друг потерпевшего, который рассказал о ходе событий в тот вечер.

Инцидент произошел около 22:30 в районе поселка Джимбаран, расположенного на юге острова Бали. Игорь Комаров вместе с двумя друзьями тренировались в езде на мотоциклах по неровной местности.

По словам заявителя, он на время вырвался вперед, а когда обернулся – его товарищей уже не было. Вернувшись к месту старта, мужчина обнаружил только личные вещи пропавшего.

По предварительной версии следствия, на мужчин могла напасть организованная группа лиц.

Полиция проверяет обстоятельства похищения и подлинность видеозаписи, на которой, вероятно после похищения, мужчина заявляет о физическом насилии и просит о выкупе.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов. По сообщениям, одному из заложников якобы удалось скрыться, а другого содержат и применяют физическое насилие.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра. По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей.

Впоследствии Глагола отметил, что история о похищении двух украинцев на Бали вызывает ряд вопросов. По его словам, ни украинские правоохранительные органы, ни местные индонезийские медиа не сообщали об инциденте, который нетипичен для происшествия такого масштаба.

Открытые источники также не содержали никаких публикаций о требовании выкупа в 10 миллионов долларов или спецоперации полиции Бали.

Глагола предположил, что событие могло быть "информационной постановкой", а его распространение связало с активностью в соцсетях девушки одного из фигурантов. По его словам, в цифровую эпоху громкие скандалы часто используются для увеличения аудитории и создания вирусного эффекта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
украинцы полиция выкуп похищение людей Бали Индонезия Игорь Комаров
В Черкассах на строительстве погиб мужчина: на него упала стрела крана
25 февраля 2026, 08:55
На Черкасщине ночная драка закончилась ножевым ранением
24 февраля 2026, 13:58
Хотела спасти дочь: на Буковине аферисты выманили у пенсионерки 300 тысяч
23 февраля 2026, 20:45
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
В Черкасской области пьяная водительница сбила пешехода и пыталась сбежать, но застряла в снегу
25 февраля 2026, 13:18
Умеров в Женеве встретится со спецпосланниками США: что будут обсуждать
25 февраля 2026, 12:40
На Хмельнитчине парень присвоил полмиллиона с карты матери пропавшего без вести военного
25 февраля 2026, 12:20
Пьяное вождение и фальсификация справки: ровенского судью уволили после скандала
25 февраля 2026, 11:58
На Николаевщине автомобиль врезался в грузовик: трое погибших и один травмированный
25 февраля 2026, 11:56
В Украину поступило 127 тысяч доз вакцины против туберкулеза
25 февраля 2026, 11:46
На Волыни поезда сбили насмерть мужчину и 17-летнего юношу
25 февраля 2026, 11:32
Получили $20: в Киеве 16-летняя девушка и 19-летний парень сожгли три Tesla по заказу россиян
25 февраля 2026, 11:21
Майор ВСУ помогал военным выезжать за границу под видом учений
25 февраля 2026, 11:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »