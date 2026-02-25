11:32  25 февраля
25 февраля 2026, 10:28

В Киеве предприниматель "под прикрытием" выполнения оборонных заказов корректировал атаки россиян


Фото: СБУ
СБУ задержала еще одного корректировщика, приводившего российские обстрелы по Киеву. Им оказался завербованный ФСБ 59-летний предприниматель, занимавшийся изготовлением бронированного стекла для автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант готовил серию воздушных атак РФ по отечественным компаниям, которые ремонтируют военный транспорт и модернизируют его тактико-технические характеристики. Чтобы обнаружить локации таких предприятий, он объезжал их адреса под видом заключения договоров на производство бронестекла и согласование техзадач соответствующих заказов.

На самом деле, находясь на территории оборонных компаний, мужчина отмечал на гугл-карте геолокации объектов, в том числе технологических цехов.

В дальнейшем фигурант должен был приобрести и скрыто установить на территориях потенциальных "целей" миникамеры с функцией удаленного доступа для российских спецслужб. С помощью замаскированных видеоустройств рашисты надеялись отследить последствия запланированных атак по украинским объектам.

Сотрудники СБУ разоблачили агента, задокументировали его контакты с ФСБ и задержали по месту жительства. Одновременно с этим провели меры по обеспечению оборонных компаний.

Как установило расследование, фигурант попал во внимание окупантов, когда публиковал прокремлевские комментарии в чатах Телеграм-каналов.

Во время обысков у него изъяли смартфон и компьютерную технику с доказательствами работы на врага. Также у задержанного обнаружили договора с предприятиями, на которые он пытался навести российское оружие.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Запорожье еще одного агента ФСБ. Он пытался устроиться на оборонный завод, чтобы "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт.

