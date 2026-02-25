В Киевской области мужчина скрывал взрывчатку для россиян

Иллюстративное фото

В Киевской области осудили мужчину, который прятал взрывчатку. Он делал это по указаниям российских кураторов

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, житель Киевщины в 2014-2026 годах находился на территории РФ. Тогда его завербовали представители российских спецслужб. В 2016 году он выбрал из хранилища в селе Глеваха Киевской области взрывчатку и боеприпасы: зажгли в количестве 8 штук, мину ловушку, 10 подрывников, части удлиненного стандартного заряда СЗ-4П, состоящие из зарядов пластического взрывчатого вещества общей массой 4504 грамма. Эти вещи он спрятал вблизи своего проживания.

В июне прошлого года по указанию куратора мужчина забрал все это и принес в свой дом. Боеприпасы и взрывчатку он хранил по месту жительства в ожидании дальнейших указаний. Однако 19 июня его задержали правоохранители.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

