13:36  25 февраля
Детали исчезновения украинца Игоря Комарова на Бали: что рассказала полиция
13:48  25 февраля
На Полтавщине школьный автобус съехал в кювет: трое детей травмированы
09:24  25 февраля
Побег в Молдову за $14 тысяч: в Харькове будут судить экс-правохранителя
25 февраля 2026, 13:40

В Киевской области мужчина скрывал взрывчатку для россиян

25 февраля 2026, 13:40
Иллюстративное фото
В Киевской области осудили мужчину, который прятал взрывчатку. Он делал это по указаниям российских кураторов

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, житель Киевщины в 2014-2026 годах находился на территории РФ. Тогда его завербовали представители российских спецслужб. В 2016 году он выбрал из хранилища в селе Глеваха Киевской области взрывчатку и боеприпасы: зажгли в количестве 8 штук, мину ловушку, 10 подрывников, части удлиненного стандартного заряда СЗ-4П, состоящие из зарядов пластического взрывчатого вещества общей массой 4504 грамма. Эти вещи он спрятал вблизи своего проживания.

В июне прошлого года по указанию куратора мужчина забрал все это и принес в свой дом. Боеприпасы и взрывчатку он хранил по месту жительства в ожидании дальнейших указаний. Однако 19 июня его задержали правоохранители.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ, Нацполиция и милиция Молдовы сорвали серию заказных убийств , которые готовила агентура РФ. В Украину агенты въезжали под видом туристов. За убийства российские кураторы обещали вознаграждение до 100 тысяч долларов в зависимости от статуса личности.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
