На Хмельнитчине парень присвоил полмиллиона с карты матери пропавшего без вести военного
Полиция разоблачила 23-летнего парня, который в течение полугода присваивал деньги односельчанки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Женщина получала государственную помощь за сына-военнослужащего, пропавшего без вести на войне.
Схема раскрылась после обращения в полицию другого сына потерпевшей. Как выяснили правоохранители, односельчанин помогал женщине снимать наличные с карты и узнал ее банковские данные. После этого он подключил счет пенсионерки к своему приложению в телефоне и получил полный доступ к деньгам. Злоумышленник тратил ее средства на развлечения, покупки и алкоголь. Женщине он передавал лишь незначительную часть наличных денег.
В общей сложности 23-летний фигурант успел потратить более 470 тысяч гривен.
Следователи объявили злоумышленнику подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Вскоре он предстанет перед судом.
