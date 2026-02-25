Фото: pixabay

Полиция разоблачила 23-летнего парня, который в течение полугода присваивал деньги односельчанки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Женщина получала государственную помощь за сына-военнослужащего, пропавшего без вести на войне.

Схема раскрылась после обращения в полицию другого сына потерпевшей. Как выяснили правоохранители, односельчанин помогал женщине снимать наличные с карты и узнал ее банковские данные. После этого он подключил счет пенсионерки к своему приложению в телефоне и получил полный доступ к деньгам. Злоумышленник тратил ее средства на развлечения, покупки и алкоголь. Женщине он передавал лишь незначительную часть наличных денег.

В общей сложности 23-летний фигурант успел потратить более 470 тысяч гривен.

Следователи объявили злоумышленнику подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Вскоре он предстанет перед судом.

Напомним, в Кривом Роге мужчина украл карточку с выплатами за погибшего военного и "баловал себя" покупками. Суд назначил ему наказание.