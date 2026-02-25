Бывший заместитель Ермака предстанет перед судом за коррупционные преступления

Фото: "Радио Свобода"

НАБУ и САП направили в суд дело бывшего заместителя руководителя Офиса Президента, занимавшего этот пост с 2019 по 2024 год

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что чиновник обвиняется в незаконном обогащении, легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения взятки в особо крупном размере.

Незаконное обогащение

В период 2020-2022 гг. обвиняемый приобрел активы стоимостью 17,1 млн грн, имея сбережения и официальный доход за этот период более 1,3 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами чиновника составила 15,7 млн. грн. Чтобы скрыть активы, чиновник оформил большинство из них на родного брата, сохранив за собой право распоряжаться ими в полном объеме.

Легализация средств

В 2019-2021 гг. топ должностное лицо незаконно приобрело наличные, которые легализовало из-за строительства частных домов общей площадью более 300 кв. м в рекреационной зоне Одесской области. Для этого он привлек бенефициара общества, владевшего землей на берегу моря, и передал около 6,5 млн грн. Готовые дома сначала оформили на общество, а после сообщения о подозрении в мае 2024 года – на доверенное лицо.

Принятие неправомерной выгоды

Детективы установили, что в 2022 году владелец строительной компании предложил топ-чиновнику взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тыс. дол. США при содействии отмене результатов тендера и обеспечении победы его компании в новом тендере. Обвиняемый согласился с предложением, использовал служебное положение и выполнил обязательства. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) позже принял соответствующее решение.

Бывшему заместителю руководителя Офиса Президента сообщили о подозрении в незаконном обогащении в мае 2024 года, а в апреле 2025-го – в легализации незаконно приобретенных средств и принятии предложения взятки в особо крупном размере.

Фамилии экс-чиновника не разглашают, однако, по данным СМИ, речь идет об Андрее Смирнове.

Дело Смирнова: что известно

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение Андрею Смирнову 22 мая 2024 года.

В НАБУ рассказали, что по версии следствия, чтобы скрыть приобретенное имущество, Смирнов оформил частей на своего брата, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Уже в конце мая при подозреваемом Андрее Смирнове внесли залог в 10 миллионов гривен.

Владимир Зеленский уволил Смирнова с должности заместителя главы Офиса Президента Андрея Ермака 29 марта.