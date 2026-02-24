Бывшего нардепа будут судить за российскую пропаганду – ДБР

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что период с декабря 2022 по февраль 2023 депутат участвовал в телепрограммах "Тасс уполномочен заявить" на белорусском телеканале "СТВ". Там он выражал поддержку решений и действий РФ. Его высказывания привели к информационно-психологическому влиянию в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Также стало известно, что, будучи депутатом, он специально не подавал декларации:

ежегодную декларацию за 2021 год;

ежегодную декларацию за 2022 год;

декларацию в связи с прекращением деятельности за период с 1 января по 24 февраля 2023;

ежегодную декларацию после прекращения деятельности за 2023 год.

"Бывший народный депутат обвиняется в государственной измене, то есть оказании иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также в преднамеренном непредставлении декларации субъектом декларирования, совершенном повторно (ст. 366-3 УК5) УК Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Следует отметить, что на фотографии, опубликованной в ДБР, можно увидеть Олега Волошина.

Кто такой Олег Волошин

Бывший депутат. Пророссийский политик. В 2021 году он хотел взять Виктора Медведчука (кума Путина) на поруки. В апреле 2022 года он вступил в новообразованную депутатскую группу ПЗЖМ. В марте того же года ДБР провела обыски у народных депутатов от ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу. Тогда у Олега Волошина изъяли пистолет.

В частности, в 2022 году Канада ввела санции против него. То же сделали и США. В 2025 году, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, на Олега Волошина наложены санкции. По данным СМИ, в настоящее время бывший нардеп находится на территории РФ.