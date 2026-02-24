14:54  24 февраля
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 19:55

Бывшего нардепа будут судить за российскую пропаганду – ДБР

24 февраля 2026, 19:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

ДБР завершило досудебное расследование бывшего народного депутата Украины от запрещенной политической партии ОПЗЖ.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что период с декабря 2022 по февраль 2023 депутат участвовал в телепрограммах "Тасс уполномочен заявить" на белорусском телеканале "СТВ". Там он выражал поддержку решений и действий РФ. Его высказывания привели к информационно-психологическому влиянию в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Также стало известно, что, будучи депутатом, он специально не подавал декларации:

  • ежегодную декларацию за 2021 год;
  • ежегодную декларацию за 2022 год;
  • декларацию в связи с прекращением деятельности за период с 1 января по 24 февраля 2023;
  • ежегодную декларацию после прекращения деятельности за 2023 год.

"Бывший народный депутат обвиняется в государственной измене, то есть оказании иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а также в преднамеренном непредставлении декларации субъектом декларирования, совершенном повторно (ст. 366-3 УК5) УК Украины. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

Следует отметить, что на фотографии, опубликованной в ДБР, можно увидеть Олега Волошина.

Кто такой Олег Волошин

Бывший депутат. Пророссийский политик. В 2021 году он хотел взять Виктора Медведчука (кума Путина) на поруки. В апреле 2022 года он вступил в новообразованную депутатскую группу ПЗЖМ. В марте того же года ДБР провела обыски у народных депутатов от ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу. Тогда у Олега Волошина изъяли пистолет.

В частности, в 2022 году Канада ввела санции против него. То же сделали и США. В 2025 году, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, на Олега Волошина наложены санкции. По данным СМИ, в настоящее время бывший нардеп находится на территории РФ.

депутат ГБР подозрение
