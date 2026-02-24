14:54  24 февраля
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 19:29

Стало известно, как будут отключать свет 25 февраля

24 февраля 2026, 19:29
иллюстративное фото: из открытых источников
В среду, 25 февраля, в большинстве регионов Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в четырех областях. Речь идет о потребителях в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.

В Киеве без тепла остаются 1126 домов и 62 школы
24 февраля 2026, 12:36
За четыре года Россия совершила почти 5 800 атак на энергосистему Украины
24 февраля 2026, 11:32
В Укрэнерго предупредили о круглосуточных отключениях 24 февраля
23 февраля 2026, 19:59
23 февраля 2026
В Киеве раздался мощный взрыв
24 февраля 2026, 20:26
Из больницы выписали 17-летнего парня, пострадавшего во время теракта во Львове
24 февраля 2026, 20:06
Бывшего нардепа будут судить за российскую пропаганду – ДБР
24 февраля 2026, 19:55
Нашествие "работников банка": на Буковине аферисты украли у людей четверть миллиона
24 февраля 2026, 19:35
В Житомире жестоко избили 14-летнюю девочку
24 февраля 2026, 19:15
"Вражеская арта умолкает": пограничники показали, как уничтожали "Град" в Донецкой области
24 февраля 2026, 18:55
Сохранение государства и украинского народа в условиях долгой войны остается нашей главной задачей
24 февраля 2026, 18:42
В Харьковской области женщина хотела получить миллионы компенсации за жилье, которого уже не существует
24 февраля 2026, 18:25
Украинские пограничники показали, как уничтожают пехоту врага на севере Харьковщины
24 февраля 2026, 17:52
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
