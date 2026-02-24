Стало известно, как будут отключать свет 25 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 25 февраля, в большинстве регионов Украины на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, из-за ударов РФ по энергообъектам есть обесточивание в четырех областях. Речь идет о потребителях в Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Харьковской областях.