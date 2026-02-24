З лікарні виписали 17-річного хлопця, який постраждав під час теракту у Львові

фото: Перше медоб'єднання Львова

У Львові виписали 17-річного Іллю, який зазнав поранень унаслідок теракту 22 лютого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Перше медоб'єднання Львова.

У той день Ілля повертався з центру міста додому на таксі. Почувши перший вибух, вони разом із водієм під’їхали ближче, щоб зрозуміти, що сталося.

На дорозі вони побачили поранену правоохоронницю та кинулися допомагати: таксист намагався зупинити кровотечу, а Ілля перевіряв пульс і стежив за її станом.

Першу допомогу йому надали поліцейські. Згодом прибігла сестра, яка й відвезла хлопця до Дитячої лікарні Святого Миколая.

За словами медиків, відновлення пройшло без ускладнень, і вже 24 лютого він поїхав додому.

Що відомо про теракт у центрі Львова

В ніч на 22 лютого о 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Після прибуття на місце події першого екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. Коли прибув другий екіпаж, стався ще один вибух.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим.

Вікторія закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і працювала в патрульній поліції. Минулого року восени вона вийшла заміж.

Ще 25 осіб постраждали, з них 12 госпіталізовані, двоє у тяжкому стані. Усі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, окрім одного підлітка, який живе поруч.

Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки.

Через 10 годин після теракту зловмисницю затримали у Старому Самборі. За вказівкою так званого куратора спецслужб Росії жінка виготовила вибухові пристрої та встановила їх у заздалегідь визначених місцях.

Затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Куратори з ФСБ обіцяли жінці 60 000 гривень винагороди за виконання теракту у Львів. Вона зізналася у цьому під час перших допитів.