Россияне ударили более 2 тысяч раз по Пологовщине на Запорожье

Только через неделю российская армия атаковала Пологовский район Запорожской области почти 2 500 лет. Использовал враг разные виды вооружения

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Известно, что в период с 16 по 22 февраля российская армия нанесла 2483 удара по населенным пунктам Пологовщины. "Целями" россиян были Гуляйпольская, Ореховская, Малотокмачанская, Воздвиженская и Преображенская общины.

За этот период 1272 российских беспилотников атаковали населенные пункты прифронтовых общин. Также российская армия нанесла 70 авиационных ударов, совершили 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 1 115 артобстрелов.

В результате вражеских ударов погибли три человека, а еще двое жителей получили травмы.

Напомним, ранее в результате российской атаки на Киев в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он родом из Херсона. Его бригада приехала на место обстрела жилого дома в Дарницком районе, когда враг нанес повторный удар.