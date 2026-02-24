"Вражеская арта умолкает": пограничники показали, как уничтожали "Град" в Донецкой области
Украинские военные показали кадры, сделанные на Лиманском направлении. На видео можно увидеть, как наши защитники уничтожают российский "Град"
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Пилоты подразделения "Феникс" уничтожили российский БМ-21 "Град" на Лиманском направлении. Пограничники отметили, что в зоне ответственности для защитников нет недостижимых целей.
"Ярко горит БМП и БТР! Вражеская арта умолкает! Работают пилоты Феникса", - говорится в сообщении.
