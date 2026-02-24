Фото: полиция

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жительницы Львова, стрелявшей по микроавтобусу ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сейчас обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

За совершенное 44-летний обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, происшествие случилось утром 2 февраля на улице Космической во Львове. Женщина несколько раз ударила по лобовому стеклу микроавтобуса Volkswagen, в котором находилась группа оповещения. Когда автомобиль тронулся, она выстрелила из травматического оружия и разбила заднее стекло. К счастью, никто не пострадал.