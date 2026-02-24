11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
08:23  24 февраля
Лобовое столкновение в Хмельницкой области: двое погибших и пятеро травмированных
24 февраля 2026, 10:47

Во Львове мужчина потерял ноги в ДТП с трамваем: приговор водителю

24 февраля 2026, 10:47
Иллюстративное фото: из открытых источников
Галицкий районный суд Львова приговорил водителя трамвая, которая 14 декабря 2024 года на ул. Подвальной в центре Львова сбил мужчину. Пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги на уровне нижней трети обеих голеней

Об этом пишет ZAHID.NET со ссылкой на приговор суда, сообщает RegioNews.

Отмечается, что пострадавший находился в нетрезвом состоянии – медики зафиксировали 1,27 промилле алкоголя. Мужчина упал под колеса трамвая во время посадки: по его словам, дверь зацепила его, и он не успел пойматься за перила.

Водитель трамвая объяснила, что начала движение только после того, как убедилась, что пассажиры зашли, а датчик двери показывал, что никто не застрял. Она признала вину и пообещала возмещать ущерб потерпевшему.

Судья учла доказательства, свидетельские показания и экспертные заключения. Один свидетель отметил, что видел, как дверь зацепила руку мужчины, другой – что он облокотился на борт трамвая во время движения.

Следовательно, львовянку признали виновной в совершении ДТП, назначили 4 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

Напомним, в Киеве Голосеевский районный суд вынес приговор 22-летней женщине, приговорив ее к 11 годам лишения свободы за смертельное ДТП , в результате которого погибли два человека. Кроме того, она была лишена права управлять транспортными средствами на 10 лет.

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
