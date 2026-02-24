Во Львове мужчина потерял ноги в ДТП с трамваем: приговор водителю

Иллюстративное фото: из открытых источников

Галицкий районный суд Львова приговорил водителя трамвая, которая 14 декабря 2024 года на ул. Подвальной в центре Львова сбил мужчину. Пострадавшему пришлось ампутировать обе ноги на уровне нижней трети обеих голеней

Об этом пишет ZAHID.NET со ссылкой на приговор суда, сообщает RegioNews.

Отмечается, что пострадавший находился в нетрезвом состоянии – медики зафиксировали 1,27 промилле алкоголя. Мужчина упал под колеса трамвая во время посадки: по его словам, дверь зацепила его, и он не успел пойматься за перила.

Водитель трамвая объяснила, что начала движение только после того, как убедилась, что пассажиры зашли, а датчик двери показывал, что никто не застрял. Она признала вину и пообещала возмещать ущерб потерпевшему.

Судья учла доказательства, свидетельские показания и экспертные заключения. Один свидетель отметил, что видел, как дверь зацепила руку мужчины, другой – что он облокотился на борт трамвая во время движения.

Следовательно, львовянку признали виновной в совершении ДТП, назначили 4 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

