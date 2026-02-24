Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
Армия РФ продвинулась вблизи села Никифоровка в Бахмутском районе Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.
Ранее в группировке войск на восток заявили, что Силы обороны Украины удерживают определенные позиции и контролируют ситуацию, несмотря на усиление давления со стороны российских войск в направлении Резниковки и Голубовки в Донецкой области.
Напомним, на днях РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о Липовке на Краматорском направлении.
