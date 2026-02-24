21:16  24 февраля
Во Львовской области прокурор на авто сбил двоих детей
20:43  24 февраля
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области
14:32  24 февраля
Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине
Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников
Армия РФ продвинулась вблизи села Никифоровка в Бахмутском районе Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

Ранее в группировке войск на восток заявили, что Силы обороны Украины удерживают определенные позиции и контролируют ситуацию, несмотря на усиление давления со стороны российских войск в направлении Резниковки и Голубовки в Донецкой области.

Напомним, на днях РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о Липовке на Краматорском направлении.

23 февраля 2026
07 августа 2025
