Россияне продвинулись в направлении Славянска в Донецкой области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на DeepState.

Ранее в группировке войск на восток заявили, что Силы обороны Украины удерживают определенные позиции и контролируют ситуацию, несмотря на усиление давления со стороны российских войск в направлении Резниковки и Голубовки в Донецкой области.

Напомним, на днях РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о Липовке на Краматорском направлении.