На Львовщине ищут родственников 65-летнего мужчины, который потерял сознание в больнице

Фото: Facebook/Igor Zinkevych

В Самборе на Львовщине правоохранители устанавливают личность мужчины, который потерял сознание в помещении больницы и находится в реанимации

Об этом сообщил депутат Львовского областного совета Игорь Зинкевич, передает RegioNews.

Отмечается, что 23 февраля около 16:00 в приемное отделение Самборской центральной больницы зашел неизвестный мужчина в возрасте примерно 65-70 лет. Он присел на скамью внутри медучреждения и внезапно потерял сознание.

Пациента госпитализировали в реанимационное отделение. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей и неконтактным.

Полиция просит всех, кто узнал мужчину или имеет информацию, которая может помочь установить его личность или место жительства, обратиться по номеру 102 или в ближайший отдел полиции.

