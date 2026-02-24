14:54  24 февраля
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
11:45  24 февраля
В Одессе задержали пару, которая согласилась зарегистрировать Starlink для россиян
09:55  24 февраля
Массовое пищевое отравление во Львове: среди пострадавших – 11 детей
24 февраля 2026, 14:32

Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине

24 февраля 2026, 14:32
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 25 февраля, в Украине температуру воздуха будет колебаться около «нуля». В южных областях ожидается до +4 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет преобладать влажная погода – дождь, местами с мокрым снегом или мокрый снег, местами с дождем.

В Киеве 25 февраля предполагаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывистый северо-западный ветер! Температура воздуха будет колебаться около нуля.

"С четверга, с 26 февраля, ожидается небольшое похолодание, со 2 марта – потепление", – подытожила Н.Диденко.

Ранее в ГСЧС предупреждали украинцев об ухудшении погодных условий во вторник, 24 февраля. В южных и юго-восточных областях объявлен I уровень опасности (желтый).

23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Военного РФ будут судить за насилие во время оккупации Киевщины
24 февраля 2026, 15:58
Водитель Glovo сбил пешехода в центре Тернополя
24 февраля 2026, 15:38
В Запорожье представили памятные монеты, посвященные прифронтовым регионам
24 февраля 2026, 15:24
На Черниговщине чиновник ТЦК снимала мужчин с учета
24 февраля 2026, 14:55
Во Львовской области офицер ВСУ во время отпуска сбежал в РФ
24 февраля 2026, 14:54
Ударил ножом в шею: в Киевской области мужчина убил сестру во время ссоры
24 февраля 2026, 14:50
В Херсоне из-за атаки дрона погиб 62-летний коммунальщик
24 февраля 2026, 14:11
На Черкасщине ночная драка закончилась ножевым ранением
24 февраля 2026, 13:58
Взятки за "неофициальные" отпуска: командир части в Киевской области будет отвечать в суде
24 февраля 2026, 13:52
