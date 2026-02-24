Потепление до +4 и дожди с мокрым снегом: какой будет погода 25 февраля в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В среду, 25 февраля, в Украине температуру воздуха будет колебаться около «нуля». В южных областях ожидается до +4 градусов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в Украине будет преобладать влажная погода – дождь, местами с мокрым снегом или мокрый снег, местами с дождем.

В Киеве 25 февраля предполагаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Порывистый северо-западный ветер! Температура воздуха будет колебаться около нуля.

"С четверга, с 26 февраля, ожидается небольшое похолодание, со 2 марта – потепление", – подытожила Н.Диденко.

Ранее в ГСЧС предупреждали украинцев об ухудшении погодных условий во вторник, 24 февраля. В южных и юго-восточных областях объявлен I уровень опасности (желтый).