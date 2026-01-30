Зняти з розшуку та пройти ВЛК: на Львівщині викрили чергову схему впливу на посадовців ТЦК
Правоохоронці викрили мешканця Стрийського району, який за гроші обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та медиків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Слідство встановило, що 53-річний фігурант отримав від військовозобов’язаного 153 тисячі гривень. За ці кошти він гарантував зняття чоловіка з розшуку та безперешкодне проходження військово-лікарської комісії. "Клієнт" планував оновити документи, щоб офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання від мобілізації.
Зловмисника затримали 22 січня у місті Жидачів одразу після отримання всієї суми. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).
Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації на Дніпропетровщині. Під час обшуків у голови військово-лікарської комісії (ВЛК) при місцевому ТЦК виявили понад 300 тис. доларів.