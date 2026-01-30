Фото: поліція

Правоохоронці викрили мешканця Стрийського району, який за гроші обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та медиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Слідство встановило, що 53-річний фігурант отримав від військовозобов’язаного 153 тисячі гривень. За ці кошти він гарантував зняття чоловіка з розшуку та безперешкодне проходження військово-лікарської комісії. "Клієнт" планував оновити документи, щоб офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання від мобілізації.

Зловмисника затримали 22 січня у місті Жидачів одразу після отримання всієї суми. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

