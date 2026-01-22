19:13  22 января
22 января 2026, 18:15

Во Львовской области разоблачили хищения на дронах для ВСУ

22 января 2026, 18:15
Фото: Нацполиция
Во Львовской области разоблачили хищения на закупке дронов для войска. О подозрении сообщили чиновнику поселкового совета

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, чиновник намеренно завысил ожидаемую стоимость квадрокоптеров для нужд ВСУ. 36-летний мужчина сформировал документ о ожидаемой стоимости предмета закупки, который в дальнейшем стал основой для заключения соответствующего договора на общую сумму около 8 миллионов гривен.

В результате завышения цен беспилотников поселковый совет понес убытки на 1,5 миллиона гривен. Чиновнику грозит заключение до 6 лет.

Напомним, в воинской части в Киевской области правоохранители разоблачили масштабную схему фиктивных выплат более чем на 15,5 млн грн. По предварительным данным, часть подразделения временно находится в Донецкой области, однако в документах значатся военные, фактически проживающие в Киевской области.

