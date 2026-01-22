19:13  22 января
Россияне весь день атакуют Кривой Рог, в городе нет света и отопления
16:27  22 января
Во Львовской области женщина провалилась под лед на реке
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
22 января 2026, 18:25

В Павлограде мужчина нанес многочисленные удары 45-летнему знакомому из-за ревности

22 января 2026, 18:25
Фото: иллюстративное
Во время конфликта между знакомыми мужчина получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Павлограде полиция сообщила о подозрении мужчине в причинении тяжких телесных повреждений. Пострадавшим стал 45-летний местный житель, который получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Подозреваемый был заключен под стражу, ведется расследование

Инцидент произошел 20 января около 13:00. К подозреваемому пришел знакомый, и во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Причиной ссоры стала ревность к сожительнице хозяина дома. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами.

Полицейские задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Следователи Павлоградского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное тяжкое телесное повреждение.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, а правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств инцидента.

Напомним, в Полтаве мужчина с четырьмя судимостями во время пьяного скандала с бывшей женой и тещей выкрутил запал из боевой гранаты Ф-1, бросил корпус на пол кухни и выкрикнул: "До утра вы все взлетите в воздух".

