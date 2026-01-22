Фото: иллюстративное

Во время конфликта между знакомыми мужчина получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Павлограде полиция сообщила о подозрении мужчине в причинении тяжких телесных повреждений. Пострадавшим стал 45-летний местный житель, который получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Подозреваемый был заключен под стражу, ведется расследование

Инцидент произошел 20 января около 13:00. К подозреваемому пришел знакомый, и во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Причиной ссоры стала ревность к сожительнице хозяина дома. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами.

Полицейские задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса. Следователи Павлоградского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное тяжкое телесное повреждение.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, а правоохранители продолжают проверку всех обстоятельств инцидента.

