08:56  10 марта
В Черкасской области в результате пожара погибли женщина и ребенок
10:13  10 марта
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10:26  10 марта
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
10 марта 2026, 12:35

Учила уклонистов, как вести себя на ВЛК: в Днепре бывшая военная выдавала фальшивые справки

10 марта 2026, 12:35
Фото: ГБР
В Днепре разоблачили бывшего военного врача. Известно, что она продавала фальшивые справки о непригодности к службе

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В Днепре бывшая военная врач организовала схему. После ухода из госпиталя она начала продавать военнообязанным фиктивные справки, вымышленные диагнозы и другие медицинские документы. Таким образом, мужчины могли получить статус непригодных или ограниченно пригодными к военной службе.

Также женщина инструктировала "клиентов", как нужно вести себя на военно-врачебной комиссии. Она советовала приходить в простой одежде, вести себя сдержанно и не демонстрировать достаток. Кроме того, она рекомендовала оставлять дома дорогие вещи. К примеру, iPhone.

В одном из случаев она обещала мужчине оформить непригодность к военной службе. Свою "услугу" бывший военный врач оценил в 20 тысяч долларов.

Правоохранители сообщили ей о подозрении, а также избрана мера в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Теперь ей зарождает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области задержан начальник отдела одного из районных ТЦК. Его подозревают в вымогательстве 4000 долларов за "решение" вопроса с мобилизацией.

