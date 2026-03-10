Фото: ГБР

В Днепре разоблачили бывшего военного врача. Известно, что она продавала фальшивые справки о непригодности к службе

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

В Днепре бывшая военная врач организовала схему. После ухода из госпиталя она начала продавать военнообязанным фиктивные справки, вымышленные диагнозы и другие медицинские документы. Таким образом, мужчины могли получить статус непригодных или ограниченно пригодными к военной службе.

Также женщина инструктировала "клиентов", как нужно вести себя на военно-врачебной комиссии. Она советовала приходить в простой одежде, вести себя сдержанно и не демонстрировать достаток. Кроме того, она рекомендовала оставлять дома дорогие вещи. К примеру, iPhone.

В одном из случаев она обещала мужчине оформить непригодность к военной службе. Свою "услугу" бывший военный врач оценил в 20 тысяч долларов.

Правоохранители сообщили ей о подозрении, а также избрана мера в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Теперь ей зарождает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

