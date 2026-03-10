В Николаеве на переходе сбили двух женщин: полиция ищет свидетелей ДТП

Фото: полиция

ДТП в Николаеве произошло 9 марта около 18:30 в районе перекрестка улиц Марка Кропивницкого и Гражданской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

47-летний водитель Skoda Fabia сбил двух женщин, переходивших дорогу по "зебре". В результате наезда 54-летняя и 55-летняя женщины получили травмы, их госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УКУ. Виновнику грозит до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортом.

Полиция просит очевидцев, которые имеют информацию об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефонам: 063 621 46 34 или 102.

