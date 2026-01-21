У Львові викрили розкрадання майже 2 мільйонів на медичних товарах

Фото: Національна поліція

У Львові повідомили про підозри учасникам організованої групи. Відомо, що йдеться про розкрадання під час закупівель медичних товарів

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Як зʼясували правоохоронці, працівники медичного закладу зговорились з представниками приватних компаній та організували схему заволодіння бюджетними коштами. Ці гроші було видалено на закупівлю медичних товарів.

Посадовці лікувально-діагностичного центру готували тендерну документацію. Вони зробили все так, щоб в конкурсі перемогти потрібні їм підприємства. Згодом ці компанії укладали договори на постачання медичних матеріалів за ціною значно вищою за ринкову.

Головна сестра закладу погоджувала документи. Потім бюджетні гроші перераховували підрядникам, а ті передавали частину суми посадовцям діагностичного центру. Відомо про збитки в розмірі майже 1,7 мільйона.

Тепер всім учасникам групи повідомили про підозри. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

