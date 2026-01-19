Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке
За сексистскую рекламу на автобусе оштрафовали львовский автосервис
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LVIV.MEDIA.
Как отмечается, на маршрутке разместили надпись заглавными буквами: "Я дала своему куму", а ниже – продолжение "контакты автосервиса…". Рядом с надписью была изображена женщина с глубоким декольте.
В понедельник, 19 января, в Госпродслужбе рассмотрели дело относительно львовского автосервиса, который разместил на маршрутке сексистскую рекламу.
За нарушение требований действующего законодательства ООО "ВАГ Автосервис групп" заплатит 1700 гривен.
