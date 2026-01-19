16:22  19 января
В Тернополе возникла стычка людей с работниками ТЦК
15:59  19 января
Россияне нанесли авиаудары по Харькову
13:58  19 января
В Одессе из-за холода 23 школы перешли на дистанционное обучение
19 января 2026, 17:19

Во Львове оштрафовали автосервис за сексистскую рекламу на маршрутке

19 января 2026, 17:19
иллюстративное фото: из открытых источников
За сексистскую рекламу на автобусе оштрафовали львовский автосервис

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LVIV.MEDIA.

Как отмечается, на маршрутке разместили надпись заглавными буквами: "Я дала своему куму", а ниже – продолжение "контакты автосервиса…". Рядом с надписью была изображена женщина с глубоким декольте.

В понедельник, 19 января, в Госпродслужбе рассмотрели дело относительно львовского автосервиса, который разместил на маршрутке сексистскую рекламу.

За нарушение требований действующего законодательства ООО "ВАГ Автосервис групп" заплатит 1700 гривен.

Как сообщалось, начальника ТЦК во Львовской области наказали за призыв сидетеля тяжелобольного отца. Он был оштрафован на 34 000 гривен.

