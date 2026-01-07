14:56  07 января
07 января 2026, 11:00

3 тысячи долларов за СЗЧ: на Львовщине судили военного, который хотел купить "гражданскую жизнь"

07 января 2026, 11:00
Иллюстративное фото
Во Львовской области судили военного, который предложил взятку сержанту. За 3 тысячи долларов он хотел помощи в бегстве со службы

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

15 сентября мужчина сел в машину сержанта, вместе они уехали в место несения службы. После того, как курсант отдал сержанту 3 тысячи долларов, его задержали. Военный обратился в полицию с заявлением после того, как курсант предложил ему взятку.

На суде обвиняемый признал вину. Он заявил, что хотел сбежать с военной службы, потому что у него болели колени. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.

Напомним, ранее в Запорожье разоблачили дезертира, наладившего канал бегства военных за границу. В схему он привлек свою девушку.

