3 тысячи долларов за СЗЧ: на Львовщине судили военного, который хотел купить "гражданскую жизнь"
Во Львовской области судили военного, который предложил взятку сержанту. За 3 тысячи долларов он хотел помощи в бегстве со службы
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
15 сентября мужчина сел в машину сержанта, вместе они уехали в место несения службы. После того, как курсант отдал сержанту 3 тысячи долларов, его задержали. Военный обратился в полицию с заявлением после того, как курсант предложил ему взятку.
На суде обвиняемый признал вину. Он заявил, что хотел сбежать с военной службы, потому что у него болели колени. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 34 000 гривен.
