Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Запрет отключать больницы закреплен в решении Кабмина по мерам по обеспечению снабжения электроэнергией в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года. Исполнители решения, в частности, местные органы власти, обязаны обеспечить его безусловное соблюдение.

По словам Свириденко, после информации об отключении больниц и общественного транспорта во Львове, Госэнергонадзор и другие органы контроля проведут проверки.

"Здоровье и жизнь людей – это не повод для манипуляций и громких заголовков", – подчеркнула премьер.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, учитывая высокие потребности в восстановлении энергетической инфраструктуры.