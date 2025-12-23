Во Львовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 11%

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львовской области с 15 по 21 декабря зарегистрировано 12 528 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что почти на 2 тысячи больше, чем неделей ранее

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 11%.

В течение прошлой недели в медицинские учреждения госпитализировали 273 пациента.

Главный государственный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко отмечает, что грипп обычно начинается внезапно – с повышения температуры тела, ломоты в мышцах и костях, головной боли, боли в горле и сухого кашля.

Медики напоминают об основных мерах профилактики:

одеваться в соответствии с погодными условиями,

регулярно проветривать помещение,

рационально питаться,

соблюдать гигиену рук и кашлевый этикет,

не использовать антибиотики без назначения врача.

При появлении симптомов заболевания специалисты советуют оставаться дома и обращаться к врачу.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.