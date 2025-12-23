13:09  23 декабря
23 декабря 2025, 11:49

Во Львовской области заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог на 11%

23 декабря 2025, 11:49
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во Львовской области с 15 по 21 декабря зарегистрировано 12 528 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что почти на 2 тысячи больше, чем неделей ранее

Об этом сообщил Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний, передает RegioNews.

Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 11%.

В течение прошлой недели в медицинские учреждения госпитализировали 273 пациента.

Главный государственный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко отмечает, что грипп обычно начинается внезапно – с повышения температуры тела, ломоты в мышцах и костях, головной боли, боли в горле и сухого кашля.

Медики напоминают об основных мерах профилактики:

  • одеваться в соответствии с погодными условиями,
  • регулярно проветривать помещение,
  • рационально питаться,
  • соблюдать гигиену рук и кашлевый этикет,
  • не использовать антибиотики без назначения врача.

При появлении симптомов заболевания специалисты советуют оставаться дома и обращаться к врачу.

Напомним, в Украине с 29 сентября официально стартовал эпидемический сезон заболеваемости гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции, который продлится до 17 мая 2026 года.

По прогнозам Центра общественного здоровья, пик заболеваемости ОРВИ ожидается в январе-феврале, как это происходит каждый год.

23 декабря 2025
07 августа 2025
