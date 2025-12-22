Фото: Нацполиция

Инцидент произошел 21 декабря, около 19:30, на улице Чернеча Гора в парке «Вознесение» во Львове. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Известно, что неустановленное лицо за рулем Mazda 3 сбило работника ЛКП "Муниципальная стража", 51-летнего львовянина, охранявшего общественный порядок в парке. После этого автомобиль просто уехал с места событий. Коммунальщика госпитализировали медики.

Правоохранители обнаружили водителя иномарки. Им оказался 22-летний местный житель.

"По факту следователи Львовского районного управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч.2 ст.350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Днепре местные жители напали на энергетиков. Они были недовольны тем, что их дома отключают от линии критической инфраструктуры, а значит, будут действовать графики ограничения электроэнергии.