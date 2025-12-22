Фото: Нацполиция

Авария произошла 20 декабря около 17:00 вблизи села Лесовщины Ушомирской общины. К сожалению, в результате аварии есть погибший

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

64-летний водитель ВАЗ ехал в направлении Житомира. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии водитель ВАЗ погиб на месте. Также его пассажиры (20 и 36 лет) получили травмы. Их госпитализировали медики.

"Кроме того, в ДТП пострадали трое жительниц Житомирского района в возрасте 2, 8 и 11 лет. Дети находились в салоне автомобиля Toyota. Им была оказана медицинская помощь без госпитализации", - сообщили в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное производство.

