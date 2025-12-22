Смертельное ДТП в Киеве: грузовик влетел в Mercedes - погиб 16-летний подросток
Авария произошла утром 22 декабря на Берестейском шоссе. Правоохранители расследуют обстоятельства
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Водитель грузовика DAF возвращал в направлении Житомира. Он не предпочел в движении, из-за чего столкнулся с Mercedes. В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водителя и троих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали медики.
Предварительно, 59-летний водитель грузовика был трезв. Правоохранители начали расследование.
Напомним, во Львовской области автомобиль Audi А4 врезался в грузовик. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 18-летний житель получили травмы. Их госпитализировали.
На Львовщине легковушка врезалась в дерево: пострадали двое юношейВсе новости »
22 декабря 2025, 10:58В Днепре водитель сбил пенсионера прямо на "зебре"
22 декабря 2025, 10:35ДТП в Черкасской области: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшие
22 декабря 2025, 09:33
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
У "Армия+" появились новые функции
22 декабря 2025, 15:35Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
22 декабря 2025, 15:19У супруги генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на 55 млн грн
22 декабря 2025, 15:05В Киевской области загорелся жилой дом: нашли тело женщины
22 декабря 2025, 14:55В Днепропетровской области десантники помогли музею спасти крест, который простоял 90 лет
22 декабря 2025, 14:54Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях
22 декабря 2025, 14:45Дикое животное в квартире: в Киеве на Оболони волк покусал женщину
22 декабря 2025, 14:38Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
22 декабря 2025, 14:29Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов
22 декабря 2025, 14:14Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства
22 декабря 2025, 13:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »