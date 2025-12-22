Смертельное ДТП в Киеве: грузовик влетел в Mercedes - погиб 16-летний подросток

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Водитель грузовика DAF возвращал в направлении Житомира. Он не предпочел в движении, из-за чего столкнулся с Mercedes. В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки погиб на месте. Водителя и троих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали медики.

Предварительно, 59-летний водитель грузовика был трезв. Правоохранители начали расследование.

Напомним, во Львовской области автомобиль Audi А4 врезался в грузовик. В результате ДТП водитель легковушки и его пассажир, 18-летний житель получили травмы. Их госпитализировали.