17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
15:50  22 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
22 грудня 2025, 19:55

У Львові Mazda збила працівника Муніципальної варти - що відомо

22 грудня 2025, 19:55
Фото: Нацполіція
Інцидент стався 21 грудня, близько 19:30, на вулиці Чернеча Гора в парку «Знесіння» у Львові. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Відомо, що невстановлена особа за кермом Mazda 3 збила працівника ЛКП "Муніципальна варта", 51-річного львів’янина, який охороняв громадський порядок у парку. Після цього автомобіль просто поїхав з місця подій. Комунальника госпіталізували медики.

Правоохоронці знайшли водія іномарки. Ним виявився 22-річний місцевий житель.

"За фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі місцеві жителі напали на енергетиків. Вони були незадоволені тим, що їхні будинки відключають від лінії критичної інфраструктури, а значить — будуть діяти графіки обмеження електроенергії.

