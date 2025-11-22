14:02  22 ноября
На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
иллюстративное фото: из открытых источников
Во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий 159 населенных пунктов остались без электроснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Львовской ОВА.

Как отмечается, из 159 населенных пунктов, 83 из них без электроснабжения полностью и 76 населенных пунктов частично обесточены.

Над ликвидацией последствий непогоды в усиленном режиме работают 197 специалистов в 46 бригадах "Львовоблэнерго". Также задействовали 69 единиц техники.

Ранее в ГСЧП предупреждали об ухудшении погоды в западных регионах. Усложнение погодных условий ожидается с 22 по 24 ноября.

