На Львовщине без света осталось более 150 населенных пунктов
Во Львовской области из-за неблагоприятных погодных условий 159 населенных пунктов остались без электроснабжения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Львовской ОВА.
Как отмечается, из 159 населенных пунктов, 83 из них без электроснабжения полностью и 76 населенных пунктов частично обесточены.
Над ликвидацией последствий непогоды в усиленном режиме работают 197 специалистов в 46 бригадах "Львовоблэнерго". Также задействовали 69 единиц техники.
Ранее в ГСЧП предупреждали об ухудшении погоды в западных регионах. Усложнение погодных условий ожидается с 22 по 24 ноября.
