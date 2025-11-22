На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львівській області через несприятливі погодні умови 159 населених пунктів залишились без електропостачання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Львівської ОВА.

Як зазначається, зі 159 населених пунктів, 83 з них без електропостачання повністю та 76 населених пунктів знеструмлені частково.

Над ліквідацією наслідків негоди в посиленому режимі працюють 197 фахівців у 46 бригадах "Львівобленерго". Також задіяли 69 одиниць техніки.

Раніше у ДСНС попереджали про погіршення погоди в західних регіонах. Ускладнення погодних умов очікується із 22 по 24 листопада.