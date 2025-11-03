Дитина розмалювала фломастерами кота: його забрали з родини, а батькові дівчинки загрожує штраф, — поліція Львівщини
На Львівщині правоохоронці встановили особу чоловіка, чия дитина розмалювала кота фломастерами
Як повідомили у поліції Львівської області, ним виявився 30-річний житель Золочівського району, передає RegioNews.
На чоловіка складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Йому загрожує штраф.
Матеріали справи передали до суду для розгляду.
Тим часом кота добровільно передали зоозахисникам, де він перебуватиме до ухвалення законного рішення.
Нагадаємо, за подібні дії щодо тварин передбачена адміністративна відповідальність. Правоохоронці закликають батьків уважніше стежити за поведінкою дітей і не допускати жорстокого поводження з тваринами.
03 листопада 2025, 16:48
