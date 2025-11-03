Фото: Нацполіція

43-річний чоловік та його 39-річна дружина з Львівщини виманювали гроші в чоловіків. Вони обіцяли підробку документів, але просто зникали

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Чоловік видавав себе за працівника ТЦК. Він запевняв жінку, що має можливості виготовити документи, необхідні для оформлення на законних підставах звільнення із військової служби її сина. Гроші частинами отримувала дружина псевдопрацівника ТЦК. Таким чином вони отримали 17 тисяч доларів.

Дружина "ТЦКшника" ошукала ще двох жінок. Загалом вона виманила в них 53 тисячі доларів. Правоохоронці викрили аферистів та оголосили про підозру.

"Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 і ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, а чоловікові – про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обом загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років", - повідомили в поліції.

