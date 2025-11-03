16:48  03 листопада
У Львові вщент згорів трамвай: відео інциденту
14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2025, 15:55

Обіцяли звільнити від військової служби: на Львівщині чоловік і дружина продавали фейкові документи, яких не існувало

03 листопада 2025, 15:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

43-річний чоловік та його 39-річна дружина з Львівщини виманювали гроші в чоловіків. Вони обіцяли підробку документів, але просто зникали

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Чоловік видавав себе за працівника ТЦК. Він запевняв жінку, що має можливості виготовити документи, необхідні для оформлення на законних підставах звільнення із військової служби її сина. Гроші частинами отримувала дружина псевдопрацівника ТЦК. Таким чином вони отримали 17 тисяч доларів.

Дружина "ТЦКшника" ошукала ще двох жінок. Загалом вона виманила в них 53 тисячі доларів. Правоохоронці викрили аферистів та оголосили про підозру.

"Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 і ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, а чоловікові – про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Обом загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Львівська область
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Дніпропетровщині 39-річний чоловік під час сварки вистрілив жінці в голову
03 листопада 2025, 18:02
Сили оборони не дали росіянам перерізати важливу дорогу на Донеччині
03 листопада 2025, 17:55
На Дніпропетровщині рятують птаха, який збив російський дрон: тепер пернатий ППО потребує допомоги небайдужих
03 листопада 2025, 17:55
"Продавала кохання" для ухилення від служби: на Кіровоградщині жінка влаштувала "шлюбле агентство" для ухилянтів
03 листопада 2025, 17:45
Повісток стане більше: ТЦК можуть отримати доступ до баз податкової
03 листопада 2025, 17:37
Поліцейські встановили причину загадкової смерті чоловіка на Тернопільщині
03 листопада 2025, 17:29
На Житомирщині посадовцям повідомлено про підозру у незаконній порубці лісу на мільйони гривень
03 листопада 2025, 17:11
50–250 тис. грн одразу: виплати за підписання контракту військовослужбовцями планують змінити, — військовий "Осман"
03 листопада 2025, 17:05
На Вінниччині у комунальну власність повернуть гідроспоруди загальною вартістю понад 100 млн грн
03 листопада 2025, 17:01
Напав із ножем і вимагав гроші: на Київщині затримали зловмисника, який погрожував перехожому
03 листопада 2025, 16:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Пекар
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »