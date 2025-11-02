Укрзалізниця прокладе євроколію до Львова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Укрзалізниця планує до кінця 2027 року довести євроколію до Львова. Це дозволить львів'янам та гостям міста подорожувати до Відня, Кракова і Варшави

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський на заході "На шляху до інтеграції: діалог між урядом та бізнесом щодо вступу України до ЄС", передає RegioNews із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми ставимо собі дуже амбітну ціль – до кінця 2027 року поєднати Львів з євроколією", – повідомив він.

Перцовський також зазначив, що компанія прагне узгодити з Євросоюзом спрощення прикордонного контролю на залізниці за аналогією з автомобільним транспортом, аби пасажири не втрачали час на кордоні.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила гірський шатл зі Львова до Карпат. Поїзд зупиняється у: Ходорові, Бурштині, Галичі, Делятині, Микуличині (Вороненці, Лазещині, Свидовці та Біліні – у дні курсування поїзда до Рахова).