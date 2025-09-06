Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік поставив люльку з немовлям на дах свого автомобіля Volkswagen Passat і поїхав, забувши про дитину. На ходу колиска впала на узбіччя, але водій цього не помітив і продовжив рух.

Це побачили перехожі – вони викликали "швидку" та поліцію. У дитини, якій ще немає півтора місяця, лікарі діагностували забої та інші травми.

Поліцейські оголосили батькові підозру за ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, вдень 2 вересня на Рівненщині 5-річна дівчинка випала з вікна шостого поверху на дах перукарні. Дитина в лікарні у тяжкому, але стабільному стані.