04 сентября 2025, 14:55

На Львовщине в рейсовом автобусе из Варшавы нашли тайник с почти 700 вейпами

04 сентября 2025, 14:55
Фото: Львовская таможня
В пункте пропуска "Грушев-Будомеж" таможенники обнаружили скрытый груз электронных сигарет в рейсовом автобусе, следовавшем из Варшавы в Херсон

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Во время осмотра автобуса инспекторы обнаружили в техническом отсеке специально обустроенное хранилище. Там хранилось 690 электронных сигарет Elfbar со вкусами манго, клубники и других фруктов. Ориентировочная стоимость товара – более 600 тысяч гривен.

Чтобы получить контрабанду, таможенникам пришлось применить специальные технические средства.

На 51-летнего водителя из Львовской области составили протокол по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины (перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от контроля).

Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали фуру с поддельными AirPods и аксессуарами от Gucci и Dior. Правоохранители задокументировали правонарушения.

