На Львівщині в рейсовому автобусі з Варшави знайшли схованку з майже 700 вейпами
У пункті пропуску "Грушів-Будомєж" митники виявили прихований вантаж електронних сигарет у рейсовому автобусі, що їхав із Варшави до Херсона
Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.
Під час огляду автобуса інспектори знайшли у технічному відсіку спеціально облаштоване сховище. Там зберігалися 690 електронних сигарет Elfbar із смаками манго, полуниці та інших фруктів. Орієнтовна вартість товару – понад 600 тисяч гривень.
Щоб дістати контрабанду, митникам довелося застосувати спеціальні технічні засоби.
На 51-річного водія з Львівщини склали протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від контролю).
Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали фуру з підробленими AirPods і аксесуарами від Gucci та Dior. Правоохоронці задокументували правопорушення.