Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Грушів-Будомєж" митники виявили прихований вантаж електронних сигарет у рейсовому автобусі, що їхав із Варшави до Херсона

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Під час огляду автобуса інспектори знайшли у технічному відсіку спеціально облаштоване сховище. Там зберігалися 690 електронних сигарет Elfbar із смаками манго, полуниці та інших фруктів. Орієнтовна вартість товару – понад 600 тисяч гривень.

Щоб дістати контрабанду, митникам довелося застосувати спеціальні технічні засоби.

На 51-річного водія з Львівщини склали протокол за ч.1 ст.483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від контролю).

