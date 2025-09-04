Фото: поліція

ДТП сталася 3 вересня близько 16:40 у селі Солонське Дрогобицького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, 49-річний водій Renault Kangoo не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя та врізався в опору автомобільного моста.

Внаслідок зіткнення травмувалися пасажири – 12-річний хлопчик і 33-річна жінка. Їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вночі 1 вересня на трасі в Миколаївській області зіткнулися дві вантажівки. Від отриманих травм один з водіїв помер у лікарні.