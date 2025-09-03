Донька Фаріон вимагає від підозрюваного багатомільйонну компенсацію

фото: nv.ua

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

У середу, 3 вересня у Шевченківському районному суді міста Львова продовжили розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон.

Софія Особа заявила, що вимагає довічного позбавлення волі для ув'язненого. Крім того, вона подала позов проти В'ячеслава Зінченка на відшкодування моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень.

"15 мільйонів гривень моральної компенсації, які я хочу, це перш за все компенсація мені як її доньці і її внукам, які втратили найдорожче – бабусю, яка їх любила і цінувала", – повідомила вона.

Нагадаємо, громадська діячка та колишня народна депутатка Ірина Фаріон померла у лікарні після скоєного на неї замаху у Львові, 19 липня 2024 року.