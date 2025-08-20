Фото: Львовская таможня

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню .

В пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники остановили Mercedes-Benz Sprinter под управлением 47-летнего жителя Тернопольщины. Водитель выбрал полосу "зеленый коридор", предназначенную для товаров, не требующих декларирования.

В ходе осмотра авто инспекторы обнаружили две акустические колонки Bowers & Wilkins ориентировочной стоимостью около 1 млн гривен.

По данному факту составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет и незадекларированную валюту – 23 тысяч долларов. Самая древняя из монет датирована 1767 годом.