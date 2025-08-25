Фото: Львівська митниця

У пунктах пропуску "Краківець-Корчова" та "Шегині" митники викрили дві спроби провезти товари без сплати митних платежів

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської митниці .

У "Краківці" під час огляду автомобіля Mercedes-Benz, що їхав смугою "зелений коридор" з Польщі, скануюча система виявила незадекларовану техніку.

40-річний житель Черкаської області намагався ввезти в Україну 20 одиниць електроніки марок Sony, Ecovacs Robotics, Marshall, Apple, а також косметику і набір для гри в гольф. Орієнтовна вартість товарів – близько 350 тисяч гривень.

У "Шегинях" митники зупинили мікроавтобус Mercedes Sprinter, у якому виявили 22 акустичні системи, звукові підсилювачі та програвачі для вінілових платівок на суму близько 450 тисяч гривень.

За обома випадками складені адмінпротоколи за ч. 2 ст. 471 МКУ.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску "Шегині–Медика" митники зупинили Mercedes-Benz Sprinter із високовартісною технікою – двома акустичними колонками Bowers & Wilkins орієнтовною вартістю близько 1 млн гривень.