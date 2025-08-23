12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
03:30  23 серпня
В Україні подорожчала морожена риба: які тепер ціни
23 серпня 2025, 18:55

На Львівщині на трасі зіткнулися Land Rover та Mercedes: обидва водії в лікарні

23 серпня 2025, 18:55
Фото: поліція
ДТП сталась 22 серпня близько 14:40 на трасі "Львів-Самбір-Ужгород" у Самбірському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На дорозі зіткнулись автомобіль Land Rover Discovery, яким керувала 38-річна киянка та мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 37-річного жителя Самбіра.

Внаслідок зіткнення водії автівок отримали травми, їх госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, вдень 22 серпня на Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ. Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей. Найбільше постраждав 15-річний хлопець.

Львівська область ДТП аварія постраждалі події
