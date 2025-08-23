На Львівщині на трасі зіткнулися Land Rover та Mercedes: обидва водії в лікарні
ДТП сталась 22 серпня близько 14:40 на трасі "Львів-Самбір-Ужгород" у Самбірському районі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
На дорозі зіткнулись автомобіль Land Rover Discovery, яким керувала 38-річна киянка та мікроавтобус Mercedes Sprinter під керуванням 37-річного жителя Самбіра.
Внаслідок зіткнення водії автівок отримали травми, їх госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вдень 22 серпня на Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ. Внаслідок ДТП травми отримали четверо людей. Найбільше постраждав 15-річний хлопець.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На кордоні з Угорщиною зросли черги: прикордонники радять планувати поїздки заздалегідь
23 серпня 2025, 19:32На Кіровоградщині сімейна сварка переросла у стрілянину: поранені дві людини
23 серпня 2025, 18:20Сумщина під ударами дронів і авіабомб: зруйновані будинки та церква, поранений чоловік
23 серпня 2025, 17:48Зеленський призначив нового начальника Покровської РДА
23 серпня 2025, 17:19Росіяни вдарили з авіації по селищу на Харківщині: є постраждалі
23 серпня 2025, 16:49Відряджену до Запоріжжя суддю відсторонили за виправдання агресії РФ
23 серпня 2025, 16:21У Полтаві дерево впало на автомобіль: постраждали жінка з дитиною
23 серпня 2025, 15:50На Харківщині бізнес підтримують на шляху до енергонезалежності
23 серпня 2025, 15:20Росія прагне продовжувати війну, щоб збільшити площу окупованих територій, – Стубб
23 серпня 2025, 14:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі блоги »