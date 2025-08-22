Фото: Укрзалізниця

Для задоволення підвищеного попиту на перевезення Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №289/290 Київ – Львів

Про це передає RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.

Потяг курсуватиме 25 та 29 серпня.

Розклад руху:

з Києва поїзд вирушатиме о 06:08 та прибуватиме до Львова о 13:23;

зі Львова – о 14:46 з прибуттям до Києва о 21:49.

Квитки вже доступні для придбання в офіційному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.

Нагадаємо, у серпні для зручності пасажирів Укрзалізниця призначила додаткові поїзди зі Львова до популярного туристичного напрямку – Ворохти. Це дозволить охочим відпочити у Карпатах без проблем дістатися до місця призначення.