Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Києва до Львова
Для задоволення підвищеного попиту на перевезення Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №289/290 Київ – Львів
Про це передає RegioNews із посиланням на Укрзалізницю.
Потяг курсуватиме 25 та 29 серпня.
Розклад руху:
- з Києва поїзд вирушатиме о 06:08 та прибуватиме до Львова о 13:23;
- зі Львова – о 14:46 з прибуттям до Києва о 21:49.
Квитки вже доступні для придбання в офіційному застосунку Укрзалізниці, на сайті booking.uz.gov.ua та у касах вокзалів.
Нагадаємо, у серпні для зручності пасажирів Укрзалізниця призначила додаткові поїзди зі Львова до популярного туристичного напрямку – Ворохти. Це дозволить охочим відпочити у Карпатах без проблем дістатися до місця призначення.
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01На Волині викрили канал збуту вибухівки: 10 кг пороху переслали поштою
22 серпня 2025, 08:52Конфлікт із тяжкими наслідками: львів'янин відповідатиме в суді за побиття
22 серпня 2025, 08:44Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
22 серпня 2025, 08:24США закрили доступ до даних про перемовини України та Росії
22 серпня 2025, 08:06Влучний ракетний удар: бійці ГУР знищили російський катер біля Залізного Порту
22 серпня 2025, 08:00Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 22 серпня
22 серпня 2025, 07:49Запоріжців попередили про вибухи: чи варто хвилюватися
22 серпня 2025, 07:41Негода суне на Україну: синоптики попередили про грози й шквали
22 серпня 2025, 07:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі блоги »