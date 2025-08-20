Фото: Львівська митниця

Під час огляду автомобіля митники виявили незадекларовану апаратуру відомого бренду Bowers & Wilkins

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю .

У пункті пропуску "Шегині–Медика" митники зупинили Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 47-річного мешканця Тернопільщини. Водій обрав смугу "зелений коридор", призначену для товарів, які не потребують декларування.

Під час огляду авто інспектори виявили дві акустичні колонки Bowers & Wilkins орієнтовною вартістю близько 1 млн гривень.

За даним фактом склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

