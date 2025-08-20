12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 13:34

Музика на мільйон: на Львівщині митники виявили у мікроавтобусі високовартісне техніку

20 серпня 2025, 13:34
Читайте также на русском языке
Фото: Львівська митниця
Читайте также
на русском языке

Під час огляду автомобіля митники виявили незадекларовану апаратуру відомого бренду Bowers & Wilkins

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

У пункті пропуску "Шегині–Медика" митники зупинили Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 47-річного мешканця Тернопільщини. Водій обрав смугу "зелений коридор", призначену для товарів, які не потребують декларування.

Під час огляду авто інспектори виявили дві акустичні колонки Bowers & Wilkins орієнтовною вартістю близько 1 млн гривень.

За даним фактом склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет та незадекларовану валюту – 23 тисячі доларів. Найдавніша з монет датована 1767 роком.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
митниця ввоз кордон порушення техніка Львівська область митники
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Черкащині викрито начальника надлісництва на вимаганні "данини" із підлеглих лісничих
20 серпня 2025, 15:14
Сплата штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою доступна в Резерв+: покрокова інструкція
20 серпня 2025, 15:01
Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
20 серпня 2025, 14:59
Ворог атакував автівку FPV-дроном на Дніпропетровщині: загинув 62-річний чоловік
20 серпня 2025, 14:57
Обвинувачений у корупції ексзаступник голови Держспецзв’язку розпочав служити у Силах оборони
20 серпня 2025, 14:33
У Дніпрі виявили розтрату понад 42 млн грн на медіапослугах для міськради
20 серпня 2025, 14:33
На Запоріжжі за добу сталося 23 пожежі в екосистемах – частина через обстріли
20 серпня 2025, 14:29
З 1 жовтня ціни на пальне в Україні можуть подорожчати на 3–5 грн за літр
20 серпня 2025, 14:13
Загрожує довічне: затримано агента РФ, який "наводив" ДРГ на Херсонщину
20 серпня 2025, 14:13
Правоохоронці розслідують звинувачення актора Темляка у домашньому насиллі
20 серпня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »