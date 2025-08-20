11:06  20 серпня
ДТП на Закарпатті: Mercedes влетів у відбійник, а Volkswagen перекинувся
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
20 серпня 2025, 12:58

Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет

20 серпня 2025, 12:58
Фото: Львівська митниця
На пункті пропуску "Угринів – Долгобичув" митники зупинили жінку, яка намагалася вивезти з країни старовинні монети та незадекларовану валюту

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Під час огляду автомобіля Renault Kangoo у 47-річної жінки виявили 29 монет, найдавніша з яких датована 1767 роком, а також понад 23 тисячі доларів.

Монети, що можуть мати історичну цінність, вилучили для проведення експертизи. Частину готівки, яка не перевищувала дозволений законом ліміт у 10 тисяч євро, повернули власниці. Решту – 11,3 тис. доларів (еквівалент майже 9,7 тис. євро за курсом НБУ станом на 18 серпня) – вилучили до рішення суду.

За даним фактом складені адміністративні протоколи за ч. 3 та ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який викрав у знайомого альбом із рідкісними монетами та макет пістолета. Загальна вартість викраденого перевищує 330 тисяч гривень.

