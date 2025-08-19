Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" митники спільно з прикордонниками виявили контрабанду у вантажівці під керуванням мешканця Львівщини

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю .

Під час огляду в напівпричепі знайшли понад 7500 одноразових електронних сигарет Elf Bar та 500 флаконів рідин для вейпів тієї ж марки.

За документами 39-річний водій перевозив "збірний вантаж", однак під час огляду напівпричепа з’ясувалося, що всередині – підакцизний товар без належного оформлення.

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 2,8 млн гривень.

За фактом вилучення товару склали протокол за ст. 483 МКУ. Інформацію також передали до Бюро економічної безпеки, адже подія має ознаки злочину за ст. 204 ККУ.

