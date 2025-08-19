13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 12:25

На Львівщині митники зупинили вантажівку з 7500 вейпів на 2,8 млн грн

19 серпня 2025, 12:25
Фото: Львівська митниця
У пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне" митники спільно з прикордонниками виявили контрабанду у вантажівці під керуванням мешканця Львівщини

Про це передає RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Під час огляду в напівпричепі знайшли понад 7500 одноразових електронних сигарет Elf Bar та 500 флаконів рідин для вейпів тієї ж марки.

За документами 39-річний водій перевозив "збірний вантаж", однак під час огляду напівпричепа з’ясувалося, що всередині – підакцизний товар без належного оформлення.

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 2,8 млн гривень.

За фактом вилучення товару склали протокол за ст. 483 МКУ. Інформацію також передали до Бюро економічної безпеки, адже подія має ознаки злочину за ст. 204 ККУ.

Нагадаємо, на Вінниччині в автівці іноземця знайшли антикварний самовар, який він заховав серед кавунів. Раритет чоловік хотів вивезти до Румунії.

