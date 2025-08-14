Фото: поліція

До суду передали справу колишнього інспектора енергонагляду, якого звинувачують у допомозі власнику кафе незаконно збільшити споживання електроенергії

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews .

За даними слідства, під час блекаутів колишній інспектор енергонагляду, маючи багаторічний досвід роботи, за допомогою власного ноутбука змінив за хабар налаштування електролічильника в кафе, знявши обмеження потужності та автоматичного вимкнення. У результаті заклад споживав майже 34 кВт замість дозволених 8 кВт, як це було передбачено умовами договору.

Такі дії завдали значних збитків постачальнику електроенергії.

Ексінспектору інкримінують несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем (ч.5 ст.361 КК України).

Наразі обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення та заборона обіймати певні посади до трьох років.

