07:35  14 серпня
На Рівненщині брат убив брата під час сварки — справу передали до суду
01:50  14 серпня
У Харкові відкриють унікальну фотовиставку про появу науки
08:49  14 серпня
В Ужгороді земля заводу пішла з молотка за безцінь: судитимуть експосадовця міськради
UA | RU
UA | RU
14 серпня 2025, 12:01

У Львові ексінспектор енергонагляду під час блекаутів допоміг кафе вчетверо збільшити електроспоживання

14 серпня 2025, 12:01
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

До суду передали справу колишнього інспектора енергонагляду, якого звинувачують у допомозі власнику кафе незаконно збільшити споживання електроенергії

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, під час блекаутів колишній інспектор енергонагляду, маючи багаторічний досвід роботи, за допомогою власного ноутбука змінив за хабар налаштування електролічильника в кафе, знявши обмеження потужності та автоматичного вимкнення. У результаті заклад споживав майже 34 кВт замість дозволених 8 кВт, як це було передбачено умовами договору.

Такі дії завдали значних збитків постачальнику електроенергії.

Ексінспектору інкримінують несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем (ч.5 ст.361 КК України).

Наразі обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення та заборона обіймати певні посади до трьох років.

Нагадаємо, в Ужгороді продали за безцінь землю колишнього заводу. Під суд відправили колишнього посадовця міськради та оцінювача.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Львів крадіжка електроенергія блекаут енергонагляд
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
У Карпатах на Говерлі травмувалася туристка: допомогли рятувальники
14 серпня 2025, 12:32
Затримано учасників схеми, які за 5,6 млн грн обіцяли "вирішити" справу наркодилера
14 серпня 2025, 12:29
Масове "цвітіння" моря в Одесі: токсичні речовини перевищують норму у 5 разів
14 серпня 2025, 12:18
В Україні виявили два нові варіанти COVID-19: Stratus і Nimbus
14 серпня 2025, 12:06
На Херсонщині через обстріл поранено 16-річного хлопця
14 серпня 2025, 11:59
43 мільйони "осіли" в кишенях: гучна антикорупційна операція на Донеччині
14 серпня 2025, 11:43
Смертельна ДТП у Дніпрі: BMW врізався у стовп, водій загинув
14 серпня 2025, 11:30
Наркотики у товарах в магазинах Києва: поліція проводить перевірку
14 серпня 2025, 11:24
У Харкові вночі сталася пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка
14 серпня 2025, 11:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Павло Казарін
Валерій Чалий
Всі блоги »