У Львові ексінспектор енергонагляду під час блекаутів допоміг кафе вчетверо збільшити електроспоживання
До суду передали справу колишнього інспектора енергонагляду, якого звинувачують у допомозі власнику кафе незаконно збільшити споживання електроенергії
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
За даними слідства, під час блекаутів колишній інспектор енергонагляду, маючи багаторічний досвід роботи, за допомогою власного ноутбука змінив за хабар налаштування електролічильника в кафе, знявши обмеження потужності та автоматичного вимкнення. У результаті заклад споживав майже 34 кВт замість дозволених 8 кВт, як це було передбачено умовами договору.
Такі дії завдали значних збитків постачальнику електроенергії.
Ексінспектору інкримінують несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем (ч.5 ст.361 КК України).
Наразі обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення та заборона обіймати певні посади до трьох років.
