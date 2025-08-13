Фото: поліція

ДТП сталася 12 серпня, близько 17:10 на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" у Золочеві Львівської області

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

За попередньою інформацією, 22-річний водій авто Kia Sportage зіткнувся з авто Peugeot 308, яким керувала 35-річна жінка, та Ford Ranger під керуванням 47-річного водія.

Внаслідок ДТП постраждали чотири людини: водії Peugeot 308 та Kia Sportage, а також дев’ятирічна пасажирка Peugeot 308 і 44-річна пасажирка Kia Sportage. Травмованих госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

