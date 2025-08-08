19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
08 серпня 2025, 05:38

На Львівщині затримали мікроавтобус із партією гаджетів відомих брендів на понад пів мільйона гривень

08 серпня 2025, 05:38
Фото: Львівська митниця
Днями, 6 серпня, на пункті пропуску "Шегині–Медика" митники зупинили спробу незаконного ввезення техніки в Україну

Про це інформує RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Водій мікроавтобуса Renault Trafic, 50-річний мешканець Івано-Франківщини, для проходження контролю обрав смугу "зелений коридор".

Під час огляду в авто митники знайшли 59 одиниць електроніки відомих брендів – Samsung, Xiaomi, Apple, Sony, Marshall, DJI, Logitech, Microsoft, Asus, Bosch тощо. Це були телефони, планшети, смартгодинники, навушники та інші пристрої й аксесуари.

Орієнтовна вартість вилученого перевищує 522 тисячі гривень.

За даним фактом митники склали адмінпротокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Львівській області зупинили контрабанду мобільних телефонів, рідин для електронних сигарет та парфумерії. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 30 млн грн.

